foto Da video

18:13

- Silvio Berlusconi, attraverso i suoi legali, ha depositato un certificato medico in cui si parla di un "grave disturbo" alla vista per chiedere il legittimo impedimento per l'udienza di domani del processo Ruby. Secondo gli avvocati, il leader del Pdl salterà anche l'incontro, previsto sempre per domani, con il premier Monti.