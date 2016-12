foto Ansa Correlati Grillo: "Se falliamo sarà violenza nelle strade" 22:00 - "Grillo non vuole diplomazia né scambi di sedie. E io meno di lui. Bisogna dare risposte serie e non incappucciate davanti al Paese". Pier Luigi Bersani replica così ai ripetuti rifiuti del leader M5S per un'intesa di governo, riferendosi al giorno in cui il comico si era presentato con il viso nascosto. E aggiunge: "Non replico agli insulti di Grillo, ho in testa il mio Paese e voglio presentare proposte che si possano realizzare". - "Grillo non vuole diplomazia né scambi di sedie. E io meno di lui. Bisogna dare risposte serie e non incappucciate davanti al Paese". Pier Luigi Bersani replica così ai ripetuti rifiuti del leader M5S per un'intesa di governo, riferendosi al giorno in cui il comico si era presentato con il viso nascosto. E aggiunge: "Non replico agli insulti di Grillo, ho in testa il mio Paese e voglio presentare proposte che si possano realizzare".

Bersani ha quindi incontrato il premier uscente, Mario Monti, con il quale ha "esaminato il modo per l'Italia di orientare le politiche dell'Ue in favore di una maggiore attenzione alla crescita, all'occupazione e alla dimensione sociale della crisi, tenendo conto delle specificità nazionali", come riferisce una nota di palazzo Chigi.



Insieme, Bersani e Monti hanno "discusso delle priorità che dovranno essere al centro del Programma Nazionale di Riforme, che dovrà essere presentato dall'Italia entro il mese di aprile".



Bersani: "Renzi allegico agli organismi" - "Matteo Renzi è allergico agli organismi, alla direzione del Pd abbiamo discusso otto ore e mezza e non è stata una passerella. Ma è talmente giovane che sono cose che si superano, ci si può anche abituare" a stare negli organismi. Lo ha detto Pier Luigi Bersani. Invece a Grillo, il segretario del Pd direbbe: "Dimmi cosa vuoi fare. Dimmi qualcosa di serio che si possa capire e che valga anche domani mattina, per il nostro Paese".