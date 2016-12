foto Ansa

15:21

- "Ho incanalato tutta la rabbia in questo movimento. Dovrebbero ringraziarci uno ad uno: se noi falliamo l'Italia sarà guidata dalla violenza nelle strade". Lo dice il leader di Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, in un'intervista al magazine statunitense "Time" sottolineando che, nel caso in cui anche i "grillini" fallissero, l'ipotesi di un'esplosione di violenza non sarà più cosa remota.