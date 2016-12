foto LaPresse

16:45

- "Tornare al voto sarebbe uno shock, e non è realizzabile in tempi ristretti" Lo ha ribadito il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che ha aggiunto: "Farlo poi con la stessa legge elettorale non sarebbe risolutivo". "C'è una tempesta, bisogna cominciare a remare tutti nella stessa direzione", ha detto. "Non abbiamo il Papa ma comportiamoci da buoni cristiani. Cerchiamo di essere tutti uomini di buona volontà", ha concluso.