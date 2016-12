foto LaPresse

15:08

- L'M5S non concederà la fiducia a nessun esecutivo. "Abbiamo già detto che una fiducia a un governo dei partiti non la daremo", ha ribadito il neocapogruppo al Senato, Vito Crimi, davanti agli altri parlamentari del M5S riuniti a Roma. In occasione del vertice, sono stati indicati anche i capigruppo per il Senato e la Camere per la prima fase: si tratta dello stesso Vito Crimi e di Roberta Lombardi.