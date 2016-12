foto Ansa

- "Il Pdl sarà in piazza a Roma il 23 marzo per difendere le nostre posizioni politiche e contro l'aggressione di parte della magistratura. Continueremo a stare in piazza in una mobilitazione continua". Lo ribadisce il segretario del partito, Angelino Alfano, spiegando l'iniziativa nel corso di una conferenza stampa a Palermo. "Annuncio anche - aggiunge Alfano - l'impegno di Berlusconi a stare al nostro fianco in testa a questa battaglia".