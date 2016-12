M5S: "Decideremo la linea in Parlamento"

foto Ansa 10:55 - Prosegue la riunione a porte chiuse degli eletti del Movimento 5 Stelle, giunti a Roma domenica. I neoparlamentari hanno concesso giusto qualche battuta ai cronisti in attesa: "La nostra linea politica? La decideremo in Parlamento - dicono Laura Bottici e Massimo Artini -. Siamo qui solo per conoscerci, non è una riunione operativa". Ancora nessuna conferma sull'eventuale arrivo di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. - Prosegue la riunione a porte chiuse degli eletti del Movimento 5 Stelle, giunti a Roma domenica. I neoparlamentari hanno concesso giusto qualche battuta ai cronisti in attesa: "La nostra linea politica? La decideremo in Parlamento - dicono Laura Bottici e Massimo Artini -. Siamo qui solo per conoscerci, non è una riunione operativa". Ancora nessuna conferma sull'eventuale arrivo di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.

La presenza del comico genovese alla riunione è fortemente in dubbio perché è dovuto rientrare a Genova a causa della morte del padre di sua moglie Parvin.



Intanto Grillo ha rilasciato un'intervista al "New York Times", nella quale ha definito "inammissibile" assicurare la stabilità di un futuro governo italiano: "E' come se Napoleone facesse un patto con Wellington" ha dichiarato.



Il leader del M5S ha rimarcato che il suo obiettivo era eliminare un sistema che "ha disintegrato il Paese" e costruire "qualcosa di nuovo", che ripristini in Italia una vera democrazia partecipativa. Secondo Grillo il M5S "tenta di sviluppare una piattaforma di consenso attraverso la discussione e di stabilire degli obiettivi legislativi entro maggio". Tra le priorità ci sono "il reddito di cittadinanza" da mettere in campo con i fondi provenienti da "tagli a sprechi, corruzione e a spese politiche senza controlli".