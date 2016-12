M5S, meetup a Roma per i grillini eletti

foto Ansa Correlati Adunata grillina a Montecitorio

In coda davanti alla Camera

I grillini si preparano a sbarcare a Montecitorio e a Palazzo Madama con un incontro "esclusivamente organizzativo", ci tengono a sottolineare, all'Hotel Saint John di Roma. La carica degli oltre 150 parlamentari eletti ha segnato la prima domenica romana di marzo, mentre la presenza di Grillo e Casaleggio è attesa per lunedì. Con l'arrivo dei due leader del Movimento dovrebbe prendere il via la riunione per decidere la linea politica.

"Questa è una riunione di tipo esclusivamente organizzativo, una riunione tra eletti per discutere e decidere strategie di comunicazione e decisione. Non stiamo prendendo decisioni per il Paese". Così Vito Crimi e Silvia Giordano, senatore e deputata eletti per il M5S, ai giornalisti in attesa della conclusione dell'incontro all'hotel Saint John. "Oggi da qui non uscirà nessun tipo di comunicazione", precisano. All'ingresso della saletta, che hanno affittato, vengono consegnati i nomi in liste divise per regione, per Camera e Senato.



Grillini arrivati da tutta Italia - Provenienti da tutta Italia si sono organizzati ognuno alla sua maniera per raggiungere Roma. "Io sono venuta in aereo anche se sono contro l'aereo perché inquina troppo. Ma costava meno del treno", dice Laura Castelli, 26 anni, giunta da Torino. Abbigliamento informale, jeans o tuta, zainetti con il logo del Movimento a sostituire le valigie. Così si presentano i neo-eletti. In queste giornate romane dovranno decidere la linea da tenere in Aula, ma anche conoscersi e iniziare a organizzarsi per la vita da parlamentari. "Non ho ancora trovato casa. Spero di avere il tempo di farlo in questi giorni", dice uno di loro che vuole restare nell'anonimato. Intanto nell'attesa che arrivino gli altri colleghi e prenda il via l'incontro, i primi arrivati vanno insieme a pranzo: niente ristoranti, ma un forno dove ordinano panini e tranci di pizza.



M5s: "Abolire l'Irap" - "Per salvare il Paese bisogna abolire questa legge". E' quanto si legge su un tweet del Movimento 5 Stelle a proposito dell'Irap. Nel tweet c'è, infatti, il link che richiama al blog di Grillo nel quale c'è un pezzo dal titolo: "Eliminare l'Irap, salvare le Piccola e media impresa".



"Tra dieci giorni saremo dentro il grande fratello" - "Tra 10 giorni saremo dentro il 'Grande Fratello'. Vivremo cinque anni tutti insieme, nasceranno amori e odi". Lo ha detto un parlamentare eletto del Movimento Cinque stelle durante la riunione in corso a Roma a cui le agenzie di stampa sono riuscite a partecipare nonostante i controlli.



Grillini: "Decide Casaleggio" - "Casaleggio ne sa più di noi, ha fatto un impero, parliamone domani con lui". Lo ha detto, a proposito della comunicazione esterna del movimento, un neoparlamentare siciliano durante l'incontro al quale le agenzie di stampa sono riuscite a partecipare. "Non tutto quello che diciamo o facciamo lo possiamo riportare all'esterno".



Grillo: "Ora ogni eletto può fare il cazzo che gli pare" - "L'articolo 67 della Costituzione recita: 'Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato'. Questo consente la libertà più assoluta ai parlamentari che non sono vincolati né verso il partito in cui si sono candidati, né verso il programma elettorale, né verso gli elettori. Insomma, l'eletto può fare, usando un eufemismo, il cazzo che gli pare senza rispondere a nessuno". Lo scrive Grillo sul suo blog in un pezzo dal titolo "Circonvenzione di elettore".



Grillo snobba i media italiani e rilascia un'intervista al Time - Continua a snobbare i media italiani Beppe Grillo, che oggi, dopo pranzo, ha ospitato nella sua casa al mare, assediata dai giornalisti, un reporter del magazine statunitense Time.