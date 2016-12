Anche per Crosetto spunta falsa laurea

foto LaPresse 00:54 - Dopo Oscar Giannino, anche Guido Crosetto avrebbe vantato titoli di studio inesistenti. In particolare, rivela il sito Lo Spiffero, una laurea in Economia e Commercio all'Università di Torino. Varie biografie online del fondatore di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla Difesa riportano la laurea. L'interessato replica: "Qualche volta ho detto di essere laureato a delle singole persone. E' stata una debolezza che fa parte dell'umanità". - Dopo, anche Guido Crosetto avrebbe vantato titoli di studio inesistenti. In particolare, rivela il sito Lo Spiffero, una laurea in Economia e Commercio all'Università di Torino. Varie biografie online del fondatore di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla Difesa riportano la laurea. L'interessato replica: "Qualche volta ho detto di essere laureato a delle singole persone. E' stata una debolezza che fa parte dell'umanità".

Il sito Lo Spiffero ha verificato all'Università di Torino che Crosetto non si è laureato. "Nello statino universitario della facoltà di Economia dell’Ateneo subalpino i suoi esami risultano fermi al 1991, anno in cui ha sostenuto l'ultima prova. Da allora nessuno l’ha più visto a lezione e, ovviamente, non ha mai conseguito il titolo di dottore" ha scritto il sito.



Su alcuni siti, tuttavia, la laurea veniva riportata: da Wikipedia a quello della Camera dei Deputati. Ma, poche ore dopo la notizia del falso, il titolo di studio scompariva. Mentre sulle biografie del suo sito personale e del ministero della Difesa la laurea non viene menzionata.



A voce, tuttavia, in un'intervista a Vittorio Zincone sul settimanale Sette, a dicembre 2012, Crosetto affermava di essersi laureato in Economia a 24 anni. Interpellato dal Corriere sulla vicenda, alla domanda se assicuri di non aver mai detto di essersi laureato, risponde: "Sinceramente qualche volta è successo che abbia detto di esserlo, a delle singole persone. È stata una debolezza, che fa parte dell’umanità".