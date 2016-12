foto Ansa

18:48

- "Finora Grillo e i suoi hanno detto tutti a casa. Adesso ci sono anche loro. Quindi o dicono tutti a casa, ma compreso loro, o dicono come vogliono ristrutturare la casa". Pier Luigi Bersani si rivolge con queste parole al Movimento 5 Stelle e aggiunge: "Mi insulteranno tutti i giorni. Io non faccio una piega. Si prendano le loro responsabilità. Grillo non mi impressiona. Ho le spalle abbastanza solide per sopportare gli insulti".