18:26

- I grillini stanno per entrare in Parlamento con oltre cento deputati. Ma, in attesa dell'ingresso ufficiale, il Movimento 5 Stelle invita tutti i cittadini a Montecitorio per la giornata della Camera dei deputati "a porte aperte": domani si potrà entrare nel Palazzo dalle 10,30 alle 15,30. M5S ha linkato una pagina interna del sito della Camera per promuovere l'iniziativa, battezzata "Tutti in Parlamento, la casa dei cittadini".