La decisione del M5S

I parlamentari M5S si dimezzeranno l'indennità base che passerà da circa 10 mila a 5 mila euro lordi. Il che vuol dire che se i colleghi degli altri partiti prenderanno 10.435 euro lordi mensili (5 mila netti), gli esponenti del movimento di Grillo intascheranno la metà. L'altra metà verrà probabilmente conferita in un fondo attraverso cui finanziare il microcredito alle imprese, come avviene in Sicilia. I neoeletti a cinque stelle restituiranno anche i 784 euro al mese che ogni deputato versa in un fondo per accumulare il Tfr.

In totale, al netto della riduzione, lo stipendio dei grillini seduti in Parlamento non sarà, però, di 5 mila euro ma di oltre 10 mila visto che non rinunceranno ai benefit di cui godono di solito gli onorevoli.

Accetteranno la diaria, vale a dire la copertura delle spese, pari a 3.503 euro al mese, cifra che però, può diminuire in caso di assenze dai lavori parlamentari. E non rinunceranno nemmeno alle spese di esercizio del mandato, pari a 3.690 euro, concesse per metà in modo forfettario e per l'altra metà sulla base di spese documentate.

E ancora: per le spese di viaggio riceveranno tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale. Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, è inoltre previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto, e a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km. Per le spese telefoniche riceveranno infine, 3.098,74 euro l'anno.