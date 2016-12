Pdl: "Il 23 in piazza, ma non contro i giudici"

foto LaPresse Correlati Grillo: no fiducia a governo Pd-Pdl

Berlusconi: "Il 23 marzo manifestazione Pdl" 14:04 - "Contrariamente a quanto riportato da alcuni quotidiani, che hanno evidentemente forzato frasi di Silvio Berlusconi, la manifestazione del Pdl del 23 marzo non sarà contro la magistratura". Lo scrive in una nota Paolo Bonaiuti. "Sarà - chiarisce il portavoce del leader Pdl - un'iniziativa politica rivolta al Paese in questo momento di grave crisi e in cui rientrerà anche il tema della malagiustizia, alla luce degli accadimenti degli ultimi giorni". - "Contrariamente a quanto riportato da alcuni quotidiani, che hanno evidentemente forzato frasi di Silvio Berlusconi, la manifestazione del Pdl del 23 marzo non sarà contro la magistratura". Lo scrive in una nota Paolo Bonaiuti. "Sarà - chiarisce il portavoce del leader Pdl - un'iniziativa politica rivolta al Paese in questo momento di grave crisi e in cui rientrerà anche il tema della malagiustizia, alla luce degli accadimenti degli ultimi giorni".

"L'obiettivo fondamentale è quello di riaffermare, di fronte all'opinione pubblica, i punti principali del nostro programma che hanno portato all'ottimo risultato elettorale", sottolinea ancora Bonaiuti. "Il Popolo della Libertà sarà, perciò, in piazza per sottolineare la necessità di una politica della crescita e dello sviluppo, sia dei consumi delle famiglie sia della produzione delle imprese, per contrastare il calo dell'occupazione e la mancanza di prospettive per i giovani e le donne".



Diritti tv, difesa: "Accuse illogiche, asolvere Confalonieri" - Il pm di Milano De Pasquale e la Procura generale "insistono in maniera quasi divertente" nel chiedere la condanna di Fedele Confalonieri con "argomentazioni illogiche", rifugiandosi addirittura "in una responsabilità per omissione", quando invece "non ci sono prove". E' quanto hanno spiegato i difensori del presidente di Mediaset nel chiedere, nel processo d'appello sui diritti tv, la conferma dell'assoluzione di primo grado (il pg ha chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi). Il 9 marzo parlerà la difesa di Berlusconi.