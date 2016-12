foto LaPresse

11:49

- "Per quanto mi riguarda, lo ripeto per l'ultima volta, il M5S non darà la fiducia a nessun governo, tanto meno a un governo Pd-Pdl". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, in un post scriptum, smentendo così l'apertura al governissimo ventilata da lui stesso in un'intervista al settimanale tedesco Focus. Il Movimento 5 Stelle, puntualizza il comico genovese, "voterà legge per legge in accordo con il suo programma".