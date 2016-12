A una settimana dall'esito incerto delle elezioni continuano le grandi manovre dei partiti, ancora in cerca di accordi e soluzioni per il governo che verrà.

21:39 Grillo: "Grazie a noi no partiti estremisti"

Grillo, in un'intervista alla Bild, rivendica al M5S il fatto che in Italia non siano nati partiti estremisti, come in Grecia e in altri Paesi dove la crisi ha colpito duramente. "L'Italia - dichiara - ha scelto la via democratica, con il Movimento 5 Stelle. Noi non siamo un partito estremista, con noi ci sarà la legalità".

21:38 Veltroni: "Difficile governo Pd-M5s ma follia voto con Porcellum"

E' sicuramente "difficile" dare vita ad un governo, ma tornare al voto con la legge elettorale attuale "sarebbe una follia". Lo ha detto Walter Veltroni. Sull'ipotesi di un esecutivo Pd-M5s: "Bersani ha fatto bene ad avanzare questa proposta ma la risposta di Grillo è molto netta. Credo sia molto difficile che Grillo converga su una proposta di governo del Pd".

20:35 Grillo: "Se premier ricompro i bond dell'Italia"

Se fossi premier "farei ricomprare all'Italia i suoi titoli di Stato da Paesi come Francia e Germania e contratterei nuovamente il tasso d'interesse": lo ha detto Grillo alla Bild am Sonntag tedesca. Il leader M5s vuole "portare onesti ai vertici del Paese. Com'è in Europa, ma non in Italia".

20:20 Grillo: "Euro, voglio un referendum online"

"Sono un convinto europeo. Sono per una votazione online sull'euro, voglio un'Europa unita che sia moderna, parli una lingua comune e non undici diverse come nel Parlamento europeo". Beppe Grillo ha risposto così al giornalista della Bild am Sonntag che lo ha intervistato.

20:18 Fabio Fazio: Grillo è un leader, non un comico

"Basta definire Grillo 'il comico'. E' il leader del partito che ha preso più voti. I leader hanno molte responsabilità, i comici molte meno". A pensarla così è Fabio Fazio, che affida la sua opinione a Twitter.

19:59 Grillo: "Il nostro motto resta: tutti a casa"

"Il nostro motto resta tutti a casa. Noi andiamo dritti per la nostra strada e non ci alleiamo con nessuno". Beppe Grillo ha parlato così oggi rivolgendosi a due suoi supporter, padre e figlio di 13 anni di Pisa, che il leader di M5S ha fatto entrare nella sua casa al mare per farsi fotografare con loro dopo una lunga attesa davanti al cancello della villa.

18:27 Maroni: "Questa legislatura durerà due anni"

"Il governo si formerà, anche se più tardi rispetto ai tempi normali. Ma la legislatura non durerà più di due anni". Ne è certo il segretario della Lega Roberto Maroni, convinto che l'esecutivo Monti si prolungherà un po' "perché Roma è nella palude. Noi staremo all'opposizione e forse ci sarà un governo di minoranza".

18:22 Maroni: "Congresso per un nuovo segretario"

"La settimana prossima c'è un Consiglio federale della Lega. Ci andrò e chiederò la convocazione di un nuovo congresso per eleggere il segretario federale". L'annuncio è stato dato da Roberto Maorni a "Che tempo che fa", dove ha spiegato di avere "una sola parola" sul fatto che lascerà la segreteria della Lega.

18:20 Bersani: "Alla sinistra maggioranza Camere per la prima volta"

"Non avrò vinto, ma è la prima volta che un partito di sinistra ha la maggioranza, assoluta o relativa nelle Camere. Avrò anche perso, ma è la prima volta che questo succede", ha detto il segretario del Pd Pier Luigi Bersani.

18:17 Vendola: Bersani proponga una squadra di alto profilo

"Adesso proponi una squadra di governo di altissimo profilo". Nichi Vendola manda questo messaggio a Pier Luigi Bersani a "Presa diretta" e spiega: "Sarebbe sbagliato acconciarsi a vivere questo passaggio secondo una logica di sopravvivenza, come se volessimo aggrapparci per resistere. Questo è un passaggio importante, è un punto di cesura netto rispetto alla storia che abbiamo conosciuto. E ci sono rischi gravi: ma c'è un potenziale straordinario in questo passaggio".

18:15 Bersani: "M5S vuole mandare tutti a casa? Anche loro"

"Ognuno in Parlamento si prenderà le sue responsabilità. Grillo e il M5S cosa pensano? Fin qui hanno detto 'Tutti a casa'. Adesso sono nella casa anche loro. Quindi adesso o dicono 'Tutti a casa' ma compreso loro, o dicono come vogliono ristrutturare la casa". Così Pier Luigi Bersani si rivolge ai grillini in un'intervista a "Presa diretta" in onda domani. "Mi insulteranno tutti i giorni - ha concluso - e io non faccio una piega. Quel che han da dirmi lo dicono davanti al Paese, si prendono la responsabilità".

17:50 M5S invita tutti a Montecitorio

In attesa di entrarci con oltre cento deputati, il Movimento 5 Stelle invita tutti i cittadini a Montecitorio per la giornata della Camera dei Deputati "a porte aperte", che si svolgerà domani con le visite dalle 10.30 alle 15.30. M5S di Roma ha linkato una pagina interna del sito della Camera per promuovere l'iniziativa, che comprende anche un concerto della banda dell'Esercito in piazza Montecitorio, alle 11. "Tutti in Parlamento, la casa dei cittadini" è il titolo dato dai grillini all'evento.

16:23 Orfini (Pd) a Grillo: "Inutile litigare sui giornali"

"E' inutile litigare sui giornali. Non darei valore a certe interviste, Grillo sta diventando un ottimo politico della Prima Repubblica, vorrei che invece aprissimo la Terza Repubblica". Queste le parole di Matteo Orfini (Pd) ai microfoni di Tgcom24. "Grillo - ha aggiunto - dica sì o no a una proposta di cambiamento del Paese, poi si vedrà. Ci vedremo in Parlamento e vediamo che succede. Faremo delle proposte e il M5S ci risponderà".

15:58 Spd: "Berlusconi definito clown? Dovrebbe rallegrarsene"

Silvio Berlusconi dovrebbe essere contento di essere stato definito "un clown", secondo il presidente del partito socialdemocratico tedesco, Sigmar Gabriel. Il candidato cancelliere Peer Steinbrueck, dice Gabriel, "gli ha attribuito una professione tanto rispettabile. Il signor Berlusconi ha avuto fortuna".

13:41 Grillo contro Vendola: "Ha due facce"

"Vendola si è ingrillato all'improvviso dopo le elezioni. Si è vestito di nuovo come le brocche dei biancospini. Sembra un'altra persona. Ha un rinnovato linguaggio, comunque sempre variegato, e adopera inusitate e pittoresche proposizioni verso il M5S. Vendola ci ama". Dal suo blog Beppe Grillo afferma che Nichi Vendola ha "due facce" e riporta gli attacchi da lui ricevuti in campagna elettorale. "Solo gli stupidi non cambiano mai idea. Vendola, perciò, deve essere molto intelligente!". Guarda il video

Ultimo aggiornamento 21:39