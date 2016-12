Napolitano-Bersani: pressing su Grillo

- "Non esistono proroghe, la carta d'identità conta". Giorgio Napolitano è stato chiaro: all'ormai prossima scadenza del suo mandato, l'Italia avrà un nuovo Capo dello Stato. Lui non è disposto a "fare supplenza". Si è reso però disponibile a fare da "architetto" per creare nuovi equilibri. Il Presidente della Repubblica, infatti, di rientro dalla Germania, sempre più scettico sull'ipotesi di un ritorno alle urne, comincerà presto le consultazioni. Anche - o soprattutto - con l'obiettivo di sondare la disponibilità di Beppe Grillo.

Napolitano è convinto che, per il bene del Paese, il MoVimento 5 Stelle debba mostrare grande senso di responsabilità e, proprio per questo, vuole verificare personalmente le possibiltà di un sostegno a un governo guidato da Bersani. Lo stesso segretario del Pd, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, vuole incontrare il leader dei 5 Stelle. Per questo proverà a chiamarlo nelle prossime ore.

Nonostante gli sforzi di Napolitano e gli ovvi interessi di Bersani, però, non è remota l'ipotesi che si debba tornare a votare tra pochi mesi. E all'interno del Pd potrebbe scatenarsi un'altra sfida interna per la leadership. Uno dei leader dei "giovani turchi" fa capire quale potrebbe essere la posta in gioco nel Partito Democratico: "Certo, in quel caso è molto probabile che Renzi si candiderà per avere la premiership e noi a quel punto sosterremmo un altro candidato".