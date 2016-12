foto LaPresse

- "Ho combattuto Bersani a viso aperto quando non lo faceva nessuno, guardandolo negli occhi. Non lo pugnalo alle spalle oggi, chiaro?". Matteo Renzi interviene ancora dopo l'indiscrezione, da lui smentita, secondo cui sarebbe pronto a fare il premier. E chiarisce così la sua posizione sulle alleanze in Parlamento: "La priorità è rimettersi in sintonia con gli italiani, non giocare al compro baratto e vendo dei seggi grillini".