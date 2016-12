foto Ap/Lapresse

13:41

- "Potremo superare le difficoltà che ci sono davanti nelle prossime settimane, dando un'immagine giusta del nostro Paese". Ne è convinto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale sottolinea come il voto determina "come in altri Paesi, in un processo democratico, delle incognite. Siamo sereni abbiamo fiducia nelle nostre potenzialità".