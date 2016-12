foto LaPresse

12:54

- "In questi giorni è in atto il mercato delle vacche. Al M5S arrivano continue offerte di presidenze della Camera, di commissioni, persino di ministri, ma il M5S, i suoi eletti, i suoi attivisti, i suoi elettori non sono in vendita". Così Beppe Grillo, che ricorda e sottolinea nuovamente che non ci saranno alleanze. Poi l'affondo: "Se il pdmenoelle vuole trasformare Camera e Senato in un Vietnam il M5S non starà certo a guardare".