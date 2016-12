foto Ansa

11:59

- In una Unione Europea "che ha abbracciato i valori di una economia sociale e di mercato, non si può non lanciare l'allarme per il configurarsi di una grave questione sociale", o nascondere "la tendenza delle nostre economie a generare meno occupazione, scarsa occupazione, cattiva occupazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a Berlino, aggiungendo poi che in Ue "mancano regole comuni ed efficaci".