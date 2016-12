Dopo la chiusura di Beppe Grillo a un governo guidato da Pier Luigi Bersani e la proposta di un esecutivo firmato Movimento 5 Stelle, prosegue il confronto fra i leader politici per uscire dall'impasse creata dal risultato elettorale che non ha assicurato una maggioranza in Senato al Partito democratico.

16:39 Casaleggio: M5S fuori da ogni governo

Gianroberto Casaleggio, braccio destro di Grillo e con lui cofondatore del M5S, esclude categoricamente che il MoVimento 5 Stelle possa in qualsiasi forma giocare un ruolo nella formazione del prossimo governo. E lo fa in una conversazione con il quotidiano inglese The Guardian confermando comunque che il comportamento dello schieramento di Grillo sarà quello che lo vedrà votare in Parlamento provvedimenti che rispecchiano il proprio programma.

15:54 Berlusconi: "L'Italia rischia molto"

"L'Italia rischia molto. Tutti guardano a noi con molta preoccupazione. Se non saremo capaci di governarci e di fare le riforme avremo una situazione difficile con cui scontrarci". Lo dice Silvio Berlusconi a Skytg24.

15:40 Berlusconi: "Cambiare la legge elettorale e tornare al voto"

"Io non sarei così ostile a una continuazione della campagna elettorale e, dopo aver cambiato la legge elettorale, andare immediatamente a nuove elezioni". A dirlo è il leader del Pdl, Silvio Berlusconi.

15:09 Renzi: "Camere a Pdl e M5S? Schema fallimentare"

"Pensiamo di uscirne vivi offrendo a Grillo la Camera e a Berlusconi il Senato, secondo gli schemi che hanno già fallito in passato?". A chiederselo, nella sua enews di oggi sulla situazione politica, è il sindaco di Firenze, Matteo Renzi.

14:39 Renzi: "No a compravendita seggi grillini"

La priorità "è rimettersi in sintonia con gli italiani, non giocare al compro baratto e vendo dei seggi grillini". Così Matteo Renzi sulla sua Enews. "Ho combattuto Bersani a viso aperto quando non lo faceva nessuno, guardandolo negli occhi. Non lo pugnalo alle spalle oggi: chiaro?", ha aggiunto il sindaco di Firenze.

14:33 Brunetta: Istat, governo tecnico disastroso

I dati Istat su Pil, deficit/Pil e disoccupazione rappresentano ''gli indici del disastro del governo dei tecnici e della politica economica di rigore cieco imposti all'Italia dall'Unione europea a trazione tedesca''. Ora serve un nuovo governo forte e non ''giochini'' con i grillini. Così Renato Brunetta, coordinatore dei dipartimenti del Pdl.

13:58 Napolitano: "Supereremo le difficoltà"

"Potremo superare le difficoltà che ci sono davanti nelle prossime settimane, dando un'immagine giusta del nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sottolineando anche che ogni volta che si vota "come in altri Paesi, in un processo democratico ci sono delle incognite. Siamo sereni abbiamo fiducia nelle nostre potenzialità".

13:29 Pd: "Nessuna trattativa sottobanco con i grillini"

"Nessuna trattativa né calcolo sottobanco come scrive il Corriere. Il Pd gioca a viso aperto. Lo spiega bene Bersani". Cosi' il Pd, in un tweet, smentisce trattative con i grillini per trovare i numeri al Senato. In un articolo il quotidiano ha scritto che "Bersani ed Errani sono convinti di avere il sostegno decisivo di molti senatori 5 Stelle" e che "il lavoro di 'scouting' sarebbe andato in porto, contattando i singoli parlamentari. Insieme con i montiani sarebbe possibile un governo a guida Pd".

12:42 Grillo: "E' in corso il mercato delle vacche"

"In questi giorni è in atto il mercato delle vacche. Al M5S arrivano continue offerte di presidenze della Camera, di commissioni, persino di ministri". A riferirlo è il leader del Movimento, Beppe Grillo, il quale sottolinea però come "il M5S, i suoi eletti, i suoi attivisti, i suoi elettori non sono in vendita". Grillo ricorda infine che non ci saranno alleanze, boccia l'ipotesi Renzi e avverte: "Se il pdmenoelle vuole trasformare Camera e Senato in un Vietnam, il M5S non starà certo a guardare".

12:05 Squinzi: "Le forze politiche si uniscano"

"Bisogna che le forze politiche si uniscano ponendo l'economia reale al centro della politica e del governo indipendentemente dagli schieramenti". La richiesta arriva dal presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi.

12:02 Napolitano: "Bisogna vedere come dare un governo all'Italia"

"Bisogna vedere come dare un governo all'Italia... Poi nel merito non entro". Lo ha detto il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, da Berlino. "Andare a rivotare non mi interessa. Non ho potere di scioglimento delle Camere. Dubito che un nuovo presidente possa pensare solo a sciogliere le Camere". ha aggiunto.

11:32 Renzi: su di me incredibili ricostruzioni

''Adesso leggo incredibili interpretazioni, ricostruzioni, commenti''. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Firenze Matteo Renzi. ''Ho evitato di fare dichiarazioni dopo il voto perché non volevo finire nel festival di chi la spara più grossa e nei pastoni degli addetti ai lavori'', ha aggiunto.

11:31 Bondi: convergenze Pdl-Pd

''Al di là degli sterili infantilismi politici che alimentano purtroppo la politica in Italia, si può constatare che su alcuni punti programmatici esiste una valutazione concorde''. Lo afferma Sandro Bondi, Pdl, a proposito di una intesa parlamentare con Bersani.

08:34 Renzi: "Nessuna intenzione di fare il premier"

Renzi non ha alcuna intenzione di candidarsi a fare il premier. "Ciò che volevo per l'Italia l'ho detto nelle primarie. Ho perso. Adesso faccio il sindaco", dice su Twitter dopo che il Corriere ha scritto invece che sarebbe pronto a prendere la guida di una grande coalizione in Parlamento. "Non ci possiamo permettere neanche i rimpianti", precisa.

08:13 Renzi: "Pronto a fare il premier"

Matteo Renzi si fa avanti e non esclude la possibilità di poter guidare una grande coalizione di governo che riesca "a portare avanti le tante riforme da fare". "Se per riuscire a superare lo stallo che si è creato - ha detto infatti il sindaco di Firenze al "Corriere dell Sera" - il Pd si presentasse con più nomi di possibili candidati alla presidenza del Consiglio e se fra quei nomi ci fosse anche il mio, allora io ci penserei seriamente".

