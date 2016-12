foto Ansa

- "Napolitano merita l'onore delle armi. In questi anni è stato criticato per molte scelte a mio avviso sbagliate, ma ieri in Germania ho visto, al termine del suo mandato, il mio presidente della Repubblica". Lo ha scritto Beppe Grillo sul suo blog, in merito al rifiuto del capo di Stato di incontrare il leader dell'Spd per le critiche mosse all'Italia. "Un italiano che ha tenuto la schiena dritta. Chapeau", ha aggiunto.