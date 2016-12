foto Twitter

15:53

- "Se proprio Pd e Pdl ci tengono alla governabilità, possono sempre votare, loro, la fiducia al primo governo targato M5S". Lo scrive Claudio Messora, spesso ospite sul blog di Beppe Grillo, sul sito del leader a cinque stelle, mettendo in guardia: "Cercate di non farvi fregare e rimettete, con lucidità, ogni tassello al suo posto". "Voi non potete votare chi si è reso corresponsabile dello stato in cui versa questo Paese", ha poi aggiunto.