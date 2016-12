foto LaPresse

15:24

- "L'Italia non è mai venuta meno ai propri impegni in campo europeo e continua a svolgere il proprio ruolo per il consolidamento e lo sviluppo del processo di integrazione europeo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, alla cancelliera Angela Merkel in un colloquio a Berlino. "Il Paese andrà avanti sulla strada del consolidamento delle riforme", ha poi aggiunto.