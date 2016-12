Grillo ai suoi:non fatevi fregare da Pd

Secondo Mario Monti le politiche Ue devono essere riviste per evitare che il populismo le faccia "deragliare". Nel corso del suo intervento alla conferenza di Bruxelles ha affermato che "ci deve essere una strategia di accompagnamento, non di accomodamento, che deve essere perseguita a livello Ue se non vogliamo permettere che, comprensibilmente, forze più semplicistiche tendano a far deragliare le politiche europee".

22:39 Cacciari: "Con Renzi sarebbe andata diversamente"

"Lo sanno tutti che con Renzi sarebbe andata diversissimamente": così Massimo Cacciari che a Servizio Pubblico su La 7 ha aggiunto: "Lo sappiamo che molti che hanno votato Grillo lo hanno fatto perché non c'era Renzi altrimenti avrebbero votato lui, ma l'apparato voleva Bersani questa è la storia". "Il Pd ora si deciderà finalmente a fare seriamente delle proposte e presentarsi da Grillo? Questa è la mia domanda".

20:27 D'Alema: "O Grillo responsabile o al voto"

"Se Grillo si illude di spingerci verso un governissimo con Berlusconi noi non lo faremo mai, sarebbe l'errore più grave. Se Grillo vuole si assuma le sue responsabilità o si va a nuove elezioni". Così Massimo D'Alema si rivolge al leader M5S.

18:07 Napolitano: ho apprezzato le parole di Grillo

''Ho letto e naturalmente ho apprezzato queste parole''. Cosi' il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha risposto ai giornalisti che oggi a Berlino gli facevano notare le parole di apprezzamento nei suoi confronti di Beppe Grillo, dopo che ieri il capo dello Stato si era rifiutato di incontrare il candidato premier della Spd, Peer Steinbruck, che aveva definito Grillo e Berlusconi due clown.

16:45 Schulz: "Rispettare il voto degli italiani"

"Si può pensare quel che si vuole dei leader, ma bisogna rispettare la decisione finale del popolo italiano. La mia opinione su Berlusconi è ben nota, tuttavia rispetto il risultato del voto italiano". Lo ha detto il presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz, commentando l'esito del voto nel nostro Paese.

16:32 Fmi auspica stabilità in Italia

Il Fondo Monetario Internazionale auspica la formazione di un governo stabile in Italia. ''La stabilità è sempre una cosa positiva, essenziale, non solo in Italia'', ha affermato un portavoce del Fmi. L'Italia ''è un esempio dei grandi progressi compiuti ultimamente dall'Europa'': ora deve ''proseguire sulla strada delle riforme'', accelerando la loro attuazione soprattutto sul fronte del mercato del lavoro, della produttività e della riduzione della spesa, ha aggiunto.

16:15 Grillo: chapeu a Napolitano

"Napolitano merita l'onore delle armi. In questi anni è stato criticato per molte scelte a mio avviso sbagliate, ma ieri in Germania ho visto, al termine del suo mandato, il mio presidente della Repubblica. Un italiano che ha tenuto la schiena dritta. Chapeau''. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog.

15:55 Bersani a Grillo: "Non scappi da responsabilità"

"Come noi rispettiamo gli elettori anche Grillo li rispetti. I numeri li vede anche lui, non pensi di scappare dalla sue responsabilità con delle battute. Ci si vede in Parlamento e davanti agli elettori". Così il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, replica al "governo a 5 Stelle" proposto dal leader del M5S.

15:41 Economist su Grillo e Berlusconi: "Entrino i clown"

"Entrino i clown. Come le disastrose elezioni in Italia minacciano il futuro dell'Euro". E' il titolo di copertina per l'edizione internazionale dell'Economist in uscita domani, con un'immagine di Beppe Grillo e Silvio Berlusconi.

15:29 Grillo: Pd e Pdl appoggino un governo M5S

"Se proprio Pd e 'Pd-L' ci tengono alla governabilità, possono sempre votare, loro, la fiducia al primo governo targato M5S". Lo scrive Claudio Messora sul sito di Beppe Grillo, mettendo in guardia i grillini: "Questi conoscono l'arte di mettervelo in quel posto meglio di chiunque altro".

15:27 Pacco sospetto a casa di Grillo

Un pacco sospetto è arrivato con un corriere a casa di Beppe Grillo. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri.

15:24 Grillo ai suoi: "Non fatevi fregare, nessun patto col Pd"

"Cercate di non farvi fregare e rimettete, con lucidità, ogni tassello al suo posto. Voi non potete votare che si è reso corresponsabile dello stato in cui versa questo Paese". Lo scrive Claudio Messora, spesso ospite del blog di Grillo, sul sito del leader del M5S aggiungendo: "Non bevetevi il cervello".

13:44 Usa, Kerry: fiduciosi su futuro Italia

''Sono personalmente molto fiducioso sulla capacità ed il desiderio dell'Italia''di trovare una soluzione dopo i risultati elettorali perché l'Italia è ''una forte democrazia''. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, John Kerry.

13:10 Van Rompuy: piena fiducia dell'Italia

Herman Van Rompuy' ''ha piena fiducia che l'Italia continuerà ad essere un membro stabile e forte dell'Unione europea e dell'Eurozona''. E' scritto nella dichiarazione pubblicata dal presidente permanente del Consiglio dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Mario Monti.

12:33 Grillo: "M5S ha ringiovanito il Parlamento"

"Lo Tsunami che ha travolto la politica italiana ha spazzato via uno tra i Parlamenti più vecchi d'Europa (55 anni di media) restituendo i parlamentari più giovani di tutto il mondo occidentale e dell'intera storia della Repubblica". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog. "Il gruppo parlamentare con l'età media più bassa, quello che maggiormente ha inciso nel rinnovamento, è quello del Movimento 5 Stelle, con 37 anni", rivendica Grillo. "Quello del M5S è anche il gruppo con maggiore percentuale di laureati".

12:20 Pd: "No a governissimo, Bersani candidato"

Il Pd è "contrario a ogni forma di governissimo". Lo assicura il responsabile organizzazione del Partito democratico, Nico Stumpo. E a chi gli chiede se sia sempre Bersani il candidato a guidare il governo, risponde di sì.

Ultimo aggiornamento 22:39