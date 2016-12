foto Ansa

- "Chi non è riuscito ad ottenere la mia condanna in un processo regolare, sta cercando di costruire un processo mediatico. Questa non è giustizia". Così Nichi Vendola a proposito delle dichiarazioni di un pm al Csm sui rapporti tra la sorella del leader di Sel e la giudice che il 31 ottobre 2012 l'ha assolto. "C'è una sentenza. Il pm - spiega Vendola - ha tutti i titoli per contestarla ma io ho il diritto di pretendere che questo avvenga nel processo".