foto Ap/Lapresse

18:45

- L'esito del voto ha diffuso "forti dubbi sui mercati" sulla possibilità in Italia di formare "un governo stabile". L'allarme viene dal ministro delle Finanze tedesche Wolfgang Schaeuble, che mette in guardia dal rischio Grecia. "Quando emergono dubbi di questo tipo - avverte - c'è un pericolo di contagio, come abbiamo constatato quando le elezioni ad Atene hanno prodotto incertezza politica. E' troppo presto per dire che la crisi dell'euro è risolta".