Elezioni, Berlusconi: "Garantire governabilità"

Gli scenari post-voto, ora che succede? 18:31 - "Dovremo riflettere sul risultato del voto, ma non dobbiamo dimenticare il valore della governabilità". Lo ha detto Silvio Berlusconi, in un videomessaggio a commento delle elezioni. "Se un messaggio di stabilità e governabilità non verrà dato, pagheremo un prezzo alto", ha aggiunto il leader del Pdl, che poi afferma: "Siamo orgogliosi del risultato che abbiamo ottenuto, e salutiamo tecnici e vecchi politicanti di cui non sentiremo la mancanza".

"Solo dopo che dal 15 marzo si è insediato il Parlamento e si sono votati i presidenti ci saranno le consultazioni del nuovo governo, sono tempi troppo lunghi per questo vogliamo riformarli", ha spiegato. "Ora mi impegno a partire dalle riforme e prometto che sarò personalmente in campo per garantire un futuro di libertà e di benessere agli italiani. Farò di tutto per ridare respiro alle famiglie", ha continuato. "Bisogna trovare il modo di rimanere in Europa a testa alta" partendo dalle tasse, dalla crescita e dallo sviluppo economico. I tre temi, secondo il leader del Pdl, su cui, a differenza degli avversari politici, il centro-destra ha sempre battuto più volte. "Perché solo cambiando le politiche di austerità", si potrà rilanciare il Paese. "Ma dove vivono se non capiscono che il punto è questo?". Lo ha ribadito Berlusconi che alla fine del videomessaggio ha ringraziato il Popolo della libertà e gli elettori con "un grande abbraccio".