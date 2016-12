foto Ansa

18:41

- "Una cosa assurda, ma bella". Lo ha affermato Dario Fo commentando la dichiarazione di Beppe Grillo che lo vorrebbe Capo dello Stato. "Mi fa piacere. E' un atto di stima ma ci vogliono forze inaudite, non ho le possibilità fisiche e psichiche", ha detto il premio Nobel per la letteratura. Quanto al successo del M5S, "in queste dimensioni non ce lo aspettavamo neppure noi".