17:37

- In base alla quarta proiezione dell'istituto Piepoli sulle regionali in Lombardia Roberto Maroni è in testa al 42,2%, mentre Umberto Ambrosoli è al 37,4%. Nicola Zingaretti è primo in Lazio con il 38,2%, mentre Francesco Storace si attesta al 29,9%. La terza proiezione dei risultati in Molise vede in testa Paolo Frattura al 41,1%, seguito da Michele Iorio al 24,8% e da Antonio Federico (M5S) al 18,6%.