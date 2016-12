foto Ansa

17:14

- "Non abbiamo vinto anche se siamo arrivati primi". Così Pier Luigi Bersani commenta l'esito elettorale, sottolineando che "questo non sarebbe successo in altri Paesi e si deve a chi non ha voluto la riforma elettorale". "Un'enorme novità ha investito la politica - ha spiegato il segretario Pd -: la crisi più grave dal dopoguerra e la disaffezione per la politica. Abbiamo cercato dei correttivi, ma il problema è stato superiore alle nostre ricette".