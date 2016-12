foto Ansa

16:40

- La terza proiezione Piepoli per la Rai vede ancora in vantaggio Nicola Zingaretti per il Lazio e Roberto Maroni per la Lombardia nelle elezioni regionali. Il candidato del Lazio per il centrosinistra è al 37,8% contro il 30% di Francesco Storace, mentre l'esponente della coalizione guidata dal Pdl a Milano guida con il 42% delle preferenze la corsa al Pirellone. Umberto Ambrosoli (Pd) si ferma invece al 37%.