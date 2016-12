foto Ansa

16:12

- Roberto Maroni perde leggermente, ma si mantiene in vantaggio alle regionali della Lombardia. Il candidato governatore per il centrodestra scende dal 43,3% al 41,9% delle preferenze in base ai numeri della seconda proiezione dell'istituto Piepoli per la Rai. Umberto Ambrosoli, che si presenta per il centrosinistra, è al 37%, mentre Silvana Carcano (M5S) si ferma al 14,3%. Il campione a cui si riferisce questa proiezione è pari al 12,7% del totale.