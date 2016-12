Fenomeno Grillo, nessuno l'aveva capito

16:52

- Il video di Piero Fassino che chiude la porta del Pd in faccia a Beppe Grillo e lo invita a mettersi in proprio sta facendo il giro della Rete in questi giorni. Si tratta di un intervento che risale al luglio 2009, comparso su "Repubblica Tv": "Se Grillo vuol fare politica, fondi un partito, si presenti alle elezioni e vediamo quanti voti prende! Perché non lo fa?" Ma l'attuale sindaco di Torino non è stato il solo a compiere un errore di valutazione sulla potenza di fuoco di Grillo e dei sui fedelissimi. Prima e dopo di lui tanti giornalisti e politici di professione hanno espresso giudizi drastici sul comico genovese