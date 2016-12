foto Da video

15:43

- Beppe Grillo ribadisce che vedrebbe Dario Fo come Presidente della Repubblica. Perché "è un premio Nobel con grande lucidità. E' un ragazzo. E' una mente aperta e noi abbiamo bisogno di menti aperte". Dopo il successo elettorale, tuttavia, afferma che "non è il momento di parlare di alleanze". Il leader del M5s ripete poi il suo "no" alla Tav: "Se non ci sono soldi non si fanno le grandi opere, né la Tav né la Gronda".