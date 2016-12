foto Tgcom24

15:10

- Secondo le proiezioni dell'Istituto di sondaggi Piepoli per la Rai, Roberto Maroni, candidato del centrodestra, sarebbe in testa nella corsa per le regionali in Lombardia con uk 43,3% delle preferenze. Secondo sarebbe Umberto Ambrosoli, del centrosinistra, con il 35,6%. A seguire Silvana Carcano di M5s, al 13,4% e Gabriele Albertini, per Lista Civica, al 6,2%.