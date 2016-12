Regionali, vincono Maroni e Zingaretti

Rinnovato il governo di tre Regioni: il Lazio, la Lombardia e il Molise. In Lazio la sfida per la presidenza è vinta da Nicola Zingaretti (centrosinistra) contro Francesco Storace (centrodestra). La Lombardia va Roberto Maroni che sconfigge Ambrosoli, mentre in Molise trionfa Paolo Frattura che supera Angelo Michele Iorio.

21:58 Lombardia, Ambrosoli: niente ostruzionismo

"Continuerò a dare il mio contributo dai banchi dell'opposizione e sarà un contributo costruttivo e non demolitivo. Non faremo muro contro muro". Lo ha detto Umberto Ambrosoli, commentando la sua sconfitta nelle elezioni per la Regione Lombardia. "Lo faremo continuando a credere nei valori nei quali abbiamo creduto: l'onestà il rigore, la lealtà verso le istituzioni e la libertà", ha aggiunto il candidato del centrosinistra.

21:45 Zingaretti: eredito una Regione disastrata

"Eredito una Regione in condizioni disastrose. Se fosse un'azienda sarebbe in default con 22 miliardi di debito, una situazione sociale drammatica, aggravata dalle nomine a pochi giorni dal voto che francamente è una storia triste. Vorremmo cambiare e cambieremo anche in questo". Lo afferma il presidente in pectore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della conferenza stampa al comitato elettorale al Tempio di Adriano.

21:31 Maroni: mio mandato a disposizione Consiglio federale

"Ho dato la mia disponibilità e la confermo: il mio mandato è a disposizione del Consiglio federale". Lo ha detto Roberto Maroni a proposito del suo ruolo di segretario della Lega.

21:19 Regionali, Maroni: missione compiuta

"Missione compiuta". Così il leader della Lega, Roberto Maroni, ha commentato l'esito favorevole delle elezioni regionali in Lombardia. "E' stata una grande vittoria di tutti i militanti", ha detto Maroni promettendo di collaborare "lealmente con Umberto Ambrosoli", il candidato del centrosinistra. A sorpresa alla conferenza stampa era presente anche Umberto Bossi.

20:57 Bersani: vittoria Zingaretti bellissima notizia

"La vittoria di Nicola Zingaretti è una bellissima notizia che riconsegna al centrosinistra una Regione importante come il Lazio che da oggi potrà tornare ad essere governata con rigore, sobrietà e attenzione ai problemi sociali. Bravo Nicola!". Così il segretario del Pd Pier Luigi Bersani commenta la vittoria di Zingaretti.

20:12 Molise, sesta proiezione: Frattura in testa con il 41,9%

Paolo Frattura (centrosinistra) è stabilmente in testa in Molise con il 41,9%, anche in base alla sesta proiezione Piepoli per Rai. Michele Iorio (centrodestra) è al 24,2%, Antonio Federico (M5S) è al 18,4%, Massimo Romano (coalizione Romano) al 13,7%. Il campione è dell'80,7%.

19:50 Zingaretti: "Risultato bellissimo"

"E' un risultato bellissimo, forse prendiamo dieci punti che è una bella responsabilità". Lo ha detto il candidato del centrosinistra, Nicola Zingaretti, dopo che l'avversario Francesco Storace ha riconosciuto la sconfitta. "Ringrazio Storace per gli auguri, si è battuto in questa campagna elettorale - ha proseguito Zingaretti -. Ringrazio il mio comitato, persone silenziose che si sono buttate nella mischia in un momento difficile. Ringrazio gli elettori".

19:44 Lazio, Storace ammette la sconfitta

"Ho fatto a Nicola Zingaretti gli auguri per l'incarico di presidente della Regione Lazio". Lo ha detto Francesco Storace nel corso di una conferenza stampa nel suo comitato elettorale. "Ho chiamato Zingaretti al telefono poco fa - ha proseguito Storace -. Glie l'abbiamo fatta sudare questa vittoria. Abbiamo combattuto la battaglia con onore". "Imposteremo un rapporto leale ma fermo con la nuova amministrazione regionale. La partita non finisce perché Zingaretti ha conquistato il Lazio", ha aggiunto Storace.

19:42 Sesta proiezione Lazio, Zingaretti in testa

Secondo la sesta proiezione dell'Istituto Piepoli per la Rai sulle regionali nel Lazio, Nicola Zingaretti (centrosinistra) è in testa con il 39%, Francesco Storace (centrodestra) è al 28,4%, Davide Barillari (Movimento 5 Stelle) al 21,0%, Giulia Bongiorno (centro) al 5,8%, Sandro Ruotolo (Rc) al 2,1%. La proiezione si basa su una copertura del campione al 59,8%.

19:33 Lombardia, sesta proiezione: Maroni in testa al 42,6%

Secondo la sesta proiezione dell'Istituto Piepoli per la Rai sulle regionali in Lombardia Roberto Maroni (centrodestra) è al 42,6%, Umberto Ambrosoli (centrosinistra) è al 37,6%, Silvana Carcano (Movimento 5 Stelle) al 13,8%, Gabriele Albertini (centro) al 4,7%, Carlo Maria Pinardi (altri) all'1,3%. La proiezione si basa sulla copertura del campione pari all'82,4%.

18:43 Ambrosoli: "Confidiamo in un cambiamento dei dati"

"Comunque sia è solo l'inizio": ha detto Umberto Ambrosoli al Teatro Litta a Milano. Il candidato alla Presidenza della Regione Lombardia ha aggiunto: "Abbiamo tutti molte ragioni per confidare in un ulteriore cambiamento dei dati"

18:17 Molise, quarta proiezione: Frattura al 42%

In base alla quarta proiezione dell'istituto Piepoli per la Rai sulle regionali in Molise Paolo Di Laura Frattura (centrosinistra) è al 42%, Michele Iorio (centrodestra) al 24,7%, Antonio Federico (M5S) al 18,2%, Massimo Romano (lista Romano) al 13,4%. La proiezione si basa su una copertura del campione al 35,2%.

18:15 Lazio, quinta proiezione Rai: Zingaretti al 38,5%

In base alla quinta proiezione dell'istituto Piepoli per la Rai sulle regionali nel Lazio Nicola Zingaretti (centrosinistra) è al 38,5%, Francesco Storace (centrodestra) al 29,5%, Davide Barillari (M5S) al 20,7%, Giulia Bongiorno (centro) al 5,7%, Sandro Ruotolo (Rc) al 2,1%. La proiezione è al 35,4% del campione.

18:14 Lombardia, quinta proiezione: Maroni in testa al 42,4%

In base alla quinta proiezione dell'Istituto Piepoli sulle regionali in Lombardia Roberto Maroni (centrodestra) è al 42,4%, Umberto Ambrosoli (centrosinistra) al 37,2%, Silvana Carcano (M5S) al 14,3%, Gabriele Albertini (centro) al 4,8% e Carlo Maria Pinardi (altri) all'1,3%.

17:44 Boeri: "Il Pd deve riflettere in Lombardia"

"Il Pd deve aprire una riflessione molto forte in Lombardia, forse ha avuto poco coraggio ma non mi sembra il momento giusto per dire che con Renzi sarebbe andata meglio". Lo ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Stefano Boeri, sostenitore di Renzi alle primarie del centrosinistra, commentando i risultati delle elezioni regionali. L'architetto ha aggiunto: "Si può avere una buona dialettica anche con una Regione guidata dal centrodestra . Si apre una fase nuova e se dovessero vincere vedremo come riusciranno a governare la fortissima conflittualità interna tra Carroccio e mondo formigoniano".

Ultimo aggiornamento 21:58