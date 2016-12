foto Ansa

13:02

- "Non sono affatto preoccupato dalla risalita dello spread". così Silvio Berlusconi commentando con Maurizio Belpietro l'esito delle elezioni. "I risultati danno il Pd vittorioso di un'incollatura, ma non credo a brogli", prosegue. Poi, nel merito, il leader del Pdl afferma: "Ora serve una riflessione, per il bene dell'Italia, non direi nulla d'altro, se non che di personaggi come Fini e Ingroia, fuori dal Parlamento, non sentiremo la mancanza".