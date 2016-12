foto Ansa

13:00

- Davanti alla paralisi che si è creata al Senato, il Pd cerca di capire come muoversi. E, al momento, la risposta dei democratici all'apertura di Silvio Berlusconi sembra essere no. "Non faremo governi con chi è responsabile del disastro in cui ci troviamo", sostiene il vice presidente del partito, Marina Sereni. Tutti nel Pd aspettano di capire la proposta "di cambiamento in Parlamento rivolta a M5S", aggiunge.