Elezioni Regionali, spoglio alle 14

- Inizierà alle 14 lo spoglio dei voti delle elezioni regionali in Lombardia, Lazio e Molise. Nel confronto lombardo secondo gli instant poll sarebbe in leggero vantaggio il leghista Maroni, appena dietro il candidato del centrosinistra Ambrosoli. Nel Lazio Nicola Zingaretti (centrosinistra), è il favorito secondo gli instant poll, sul candidato del centrodestra, Francesco Storace. In Molise favoreito il centrosinistra.

Roberto Maroni 38%, Umberto Ambrosoli 35%. Sono i risultati del voto per la Regione Lombardia secondo l'instant poll dell'Istituto Tecnè per Sky. Terzo posto per Silvana Carcano del Movimento 5 Stelle con il 17%, quarto Gabriele Albertini (Scelta Civica per Monti) 9%. Più cauti invece l'instant poll dell'Istituto Piepoli per la Rai: Umberto Ambrosoli (centrosinistra) e Roberto Maroni (centrodestra), sarebbero entrambi in una forchetta tra il 42 ed il 44% mentre Gabriele Albertini (centro) tra il 6 e l'8%. Stessa forchetta per Silvana Carcano (Movimento 5 Stelle) mentre Carlo Maria Pinardi (altri) si attesterebbe tra lo 0 e l'1%. A favore del candidato del centrodestra giocano i dati dei voti di Camera e Senato che in Lombardia hanno visto trionfare il centrodestra.



Qui Molise

Nicola Zingaretti si avvierebbe a diventare il nuovo presidente della Regione Lazio. E si appresterebbe a farlo, stando agli instant poll diffusi dalla Rai, con un risultato clamoroso: una forbice tra il 52 e il 54%. Più prudente l'instant poll di Sky: 39%. Sarebbe stato sconfitto dunque Francesco Storace, l'avversario del centrodestra, che pur limitando i danni grazie al sostegno delle province tradizionalmente più di centrodestra (Frosinone e Latina) si troverebbe però a parecchi punti di distanza, al 28-30% per la Rai, al 28 per Sky. Ma il leader de La Destra non si arrende: ''Avvertenza agli scienziati: aspettate domani... sorpresina in arrivo'' scrive su Twitter.Secondo l'instant poll Rai Piepoli per il Molise, il candidato di centrosinistra Paolo Frattura è in una forchetta tra il 47 e il 49%, il candidato di centrodestra, il governatore uscente Michele Iorio tra 26 e 28%. Antonio Federico (M5S) è tra 15 e 17%. Segue Massimo Romano 7-8%. Gli altri candidati sommano tra l'1% e il 2%.