foto Da video

09:33

- "Tornare al voto non credo sia utile in questa situazione". Lo ha detto Silvio Berlusconi, rispondendo se ritenga alle viste un ritorno alle urne. Il leader del Pdl rileva: "Non ci sono programmi su cui si è discusso in campagna elettorale a parte quello del Pdl". "Ora bisogna riflettere per il bene dell'Italia. Qualcuno dovrà acconciarsi a fare qualche sacrificio, ma l'Italia non merita di non essere governata".