22:51

- Il premier uscente Mario Monti, commentando i dati non definitivi delle elezioni, si è detto soddisfatto del risultato ottenuto. "I sondaggi ci accreditavano qualche punto in più, ma il risultato ottenuto ci gratifica". "Ci hanno votato - ha aggiunto - oltre tre milioni di italiani e lo hanno fatto non nel proprio interesse, ma in quello generale". "Scelta civica - ha poi sottolineato - è destinata a durare".