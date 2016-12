foto Da video

20:48

- "Crediamo di essere la maggioranza relativa al Senato, ciò ci induce ad aspettare con serenità lo spoglio alla Camera dei Deputati". Ad affermarlo Angelino Alfano in conferenza stampa. "Un caloroso ringraziamento va nei confronti degli elettori che hanno creduto in noi", ha continuato. "E' un risultato molto positivo del quale siamo soddisfatti, ho sentito Berlusconi che ho ringraziato per la sua tenacia e per aver creduto nel successo", ha concluso.