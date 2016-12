Elezioni, Bersani perde a casa sua

foto Da video Correlati Casini a Tgcom24: elettori non sbagliano

Elezioni, affluenza al 75% 20:37 - Nel paese del Piacentino dove è nato Pier Luigi Bersani, Bettola, vince ancora una volta il centrodestra. Al Senato, infatti, la coalizione guidata da Silvio Berlusconi ha 659 voti, il 41%, mentre il centrosinistra si è fermato a 525, il 32,6%. Ottimo il risultato del M5S con il 17,8%. Numeri confermati alla Camera: centrodestra 41,9% (700 voti), centrosinistra 31,6% (534), M5S 18,4 (312). - Nel paese del Piacentino dove è nato Pier Luigi Bersani, Bettola, vince ancora una volta il centrodestra. Al Senato, infatti, la coalizione guidata da Silvio Berlusconi ha 659 voti, il 41%, mentre il centrosinistra si è fermato a 525, il 32,6%. Ottimo il risultato del M5S con il 17,8%. Numeri confermati alla Camera: centrodestra 41,9% (700 voti), centrosinistra 31,6% (534), M5S 18,4 (312).

Rispetto alle elzioni del 2008, si è però ridotta la distanza. Nella precedente tornata elettorale Pdl e Lega raccolsero il 55,1% contro il 27,6% di Pd e Idv.



La Puglia "tradisce" Vendola - Perde il 3% Sel in Puglia rispetto alle Regionali che nel marzo 2010 confermarono Nichi Vendola governatore. Sel alle regionali del 2010 prese il 9,7% dei voti. Oggi al Senato, come alla Camera, registra il 6,8% dei voti. Il risultato dei vendoliani in Puglia peggiora se si considera che, nella coalizione di centrosinistra che lo sosteneva alle regionali del 2010, Vendola aveva anche una lista che si ispirava a lui, "La Puglia per Vendola", che ebbe il 5.5. Se si sommasse questo risultato a quello di Sel, il risultato odierno sarebbe praticamente la metà di quello di due anni fa.



Difficile il confronto con le elezioni politiche del 2008, giacché Vendola allora era ancora con la Sinistra arcobaleno, che aveva come suo leader Fausto Bertinotti e che non ebbe alcun rappresentante in Parlamento.