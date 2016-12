foto Ansa

18:33

- Pier Ferdinando Casini commenta a Tgcom24 le proiezioni sul voto. "Nella vita si vince e si perde. Pensavamo fosse giusto questo programma di governo del Paese che Monti ha portato avanti in questo anno. Ma gli elettori hanno sempre ragione e noi ci sbagliavamo", dice. Sul flop Udc, il suo leader non ha "recriminazioni da fare". Sul successo di Grillo: "Spero che la grande ondata di consenso non vada delusa, gli italiani non vanno mai delusi".