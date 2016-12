foto Ansa

17:24

- Il centrodestra di Silvio Berlusconi a sorpresa è primo al Senato in Lombardia, Piemonte, Veneto, Campania, Sicilia e Puglia. Il dato emerge dalle proiezioni di Ipr Marketing per Mediaset, con una copertura del campione del 10%. In Sicilia, il centrosinistra sarebbe terzo partito dietro a Pdl e M5S di Beppe Grillo. Mentre i centristi della "Lista civica per Monti" sarebbero esclusi dal riparto dei seggi in Sicilia e Campania.