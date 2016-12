foto Ansa

- Il centrodestra di Silvio Berlusconi è primo a sorpresa al Senato in tre regioni-chiave - Campania, Sicilia e Veneto - e sarebbe in testa anche in Piemonte, che tutti i sondaggisti davano in mano al centrosinistra. Lo attestano le prime proiezioni Ipr Marketing per Mediaset, su un campione del 4%, annunciate da Tgcom24. In Sicilia il centrodestra otterrebbe il 36,1%, contro il 26,5% del centrosinistra, in Campania il 37,1% contro il 27,8%.