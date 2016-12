Seggi riaperti, da stamattina alle 7 fino alle 15, per le elezioni politiche e regionali. Alle 22 di domenica sera l'affluenza alle urne per il rinnovo del Parlamento risultava in calo di oltre sette punti: ha votato il 55,17% degli aventi diritto contro il 62,55% del 2008. Tendenza in netta crescita invece per le regionali, con una rialzo di oltre 9 punti percentuali.

03:50 Senato: Centrodestra 116, Centrosinistra 113

Si sono concluse le operazioni di scrutinio nelle 60.431 sezioni. Come da previsioni nessuna coalizione ha la maggioranza assoluta. Il Centrosinistra (Pd, Sel e altri) ottengono 113 scranni, il partito di Pier Luigi Bersani ottiene il numero più alto di seggi: 105. Ma la maggioranza relativa la ottiene la coalizione di Centrodestra (Pdl, Lega e altri) con 116. Al Popolo della Libertà vanno 95 senatori. Terzo grande partito è il Movimento 5 Stelle con 54 seggi ottenuti, segue la Lista di Mario Monti con 18.

03:50 CONCLUSO LO SPOGLIO DEL SENATO

12:30 Grillo intasca per sbaglio la matita e la riporta

Ha votato e, una volta uscito dal seggio, Beppe Grillo si è accorto di essersi involontariamente messo in tasca la matita copiativa con cui aveva espresso le sue preferenze sulla scheda. E' dunque tornato indietro per riconsegnarla a uno dei carabinieri che stavano presidiando il seggio. "Il segno sulla scheda è rimasto, quindi vuol dire che la matita era copiativa - ha aggiunto -. Non ci sono brogli".

12:25 Grillo: "Vedremo se i partiti chiedono scusa"

"Vedremo domani mattina se i partiti si sono arresi, se chiedono scusa e perdono. Facciamo un piccolo politometro sui loro conti. Ora aspettiamo, poi vedremo". Queste le parole di Beppe Grillo, arrivato al seggio per votare. "Aspetterò i risultati dall'orto di casa - riprende -. Non so quale risultato mi aspetto. Sono anche indeciso su chi votare, ci devo pensare".

11:27 Grillo ha votato

Beppe Grillo ha votato. Il leader del Movimento Cinque Stelle si è presentato al seggio di Sant'Ilario alta, a Genova, intorno alle 11.15, accompagnato dalla moglie. Prima di entrare nel seggio si è limitato a dire: "Aspetto i risultati nell'orto". Occhiali da sole, sorridente in volto, Grillo è arrivato a piedi dalla sua vicina villa e non ha voluto soffermarsi con i giornalisti in attesa.

09:36 Foto alla scheda elettorale, denunciato a Torino

Un uomo di 39 anni, di Torino, è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a fotografare la scheda elettorale in un seggio con il telefonino. A Vinovo (Torino), invece, un rappresentante di lista di 53 anni è stato denunciato perché dava un volantino elettorale all'interno di un seggio. Sequestrato il materiale propagandistico. In entrambi i casi l'intervento dei militari è stato richiesto dal presidente di seggio.

09:11 Grillo, giornalisti in attesa al seggio di Genova

Beppe Grillo ancora non si è presentato al seggio elettorale. Per tutta la giornata di domenica decine di giornalisti e fotografi sono rimasti ad attenderlo fin dall'alba davanti alla sezione 617 di Genova Sant'Ilario, nell'istituto agrario Marsano. Ma lui non si è visto. Oggi continua l'attesa. Ieri hanno votato tutti gli altri leader politici, da Monti a Berlusconi, da Vendola a Bersani.

08:30 Seggi aperti fino alle 15; 47 milioni gli elettori

Aperti fino alle 15 i seggi elettorali in tutta Italia per il rinnovo di Camera e Senato. Gli elettori sono 47.011.309 per la Camera, dei quali 22.569.269 maschi e 24.442.040 femmine, per il Senato 43.071.494, tra cui 20.547.324 maschi e 22.524.170 femmine. Saranno eletti 618 deputati e 309 senatori in 61.597 sezioni. All'estero votano per la Camera in 3.438.670 e per il Senato in 3.103.887. Per le regionali si vota in Lombardia, Lazio, Molise.

