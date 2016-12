foto Ansa

23:45

- E' stata del 55,71% (dato aggregato) l'affluenza alle urne delle ore 22 per le regionali in corso in Lombardia, Lazio e Molise. Il dato omologo riferito alle precedenti elezioni era del 46,86%. Dunque l'aumento è stato di quasi 9 punti percentuali. Nel dettaglio l'affluenza alle 22 in Lombardia è stata del 57,87%, nel Lazio del 53,19% e in Molise del 41,49%.