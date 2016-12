foto Ansa

22:00

- Si sono chiusi in tutta Italia alle 22 i seggi per le elezioni per rinnovare il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Le sezioni elettorali torneranno ad aprirsi domani, dalle 7 alle 15. Gli italiani chiamati alle urne sono oltre 50 milioni. In Lombardia, Lazio e Molise gli elettori sono chiamati al voto anche per le regionali.